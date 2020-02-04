Экономика
РБККакие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал
Рассказываем о том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.
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Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос
Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:25
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Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Происшествия
Жертвами массовой драки в Казахстане стали восемь человек
Восемь человек погибли и ещё 40 получили ранения в результате массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
Армия и оружие
Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков
Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
Происшествия
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Фигурное катание
Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Футбол
Месси не собирается уходить из «Барселоны»
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Шоу-бизнес
Исполнитель песни «Яблоки на снегу» обвинил Пугачеву в срыве карьеры
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Авто
Dacia Sandero вышла на зимние тесты
На днях в Сети были опубликованы снимки обновленной модели Dacia Sandero, которая вышла на серию тестовых заездов.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Армия и оружие
Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ
Политика
Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией
Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра прошёл сеансы гипноза
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Здоровье
Жительница Воронежа родила ребенка, которого выносила вне матки
Авто
Tesla отказалась активировать автопилот в Model 3 после перепродажи
После обращения в Tesla владелец получил ответ о том, что компания сожалеет о данной проблеме, но новый владелец автомобиля может сам подключить функции автопилота.
Происшествия
Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.