Экономика

РБКРБККакие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал

Рассказываем о том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.
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Квадратное уравнение

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Сиб.фм00:37

Какие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал

РБКвчера в 03:20

С какими проблемами можно столкнуться при покупке жилья на маткапитал

Гудвилл.онлайнвчера в 09:32

Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос

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Жертвами массовой драки в Казахстане стали восемь человек

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Вести.Ru вчера в 21:05
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru вчера в 05:31
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
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Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
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В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

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Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ вчера в 16:56
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Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
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На днях в Сети были опубликованы снимки обновленной модели Dacia Sandero, которая вышла на серию тестовых заездов.
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
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Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ

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Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости вчера в 10:09
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра прошёл сеансы гипноза

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Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
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Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
РИА Новости вчера в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
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