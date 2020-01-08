Политика

RT на русскомRT на русскомКакие вопросы Путин и Меркель обсудят на встрече в Москве

11 января в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные темы международной повестки дня, включая эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке, последовавшую за убийством США генерала Касема Сулеймани.
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Штеффен Зайберт
Очевидно, что напряженность в отношениях между США и Ираном наряду с целым рядом других вопросов может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве.
— Штеффен Зайберт, немецкий журналистТАСС вчера в 16:02

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