с чего всё началось

7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По информации пресс-службы Кремля, лидеры обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе вопросы интеграции в рамках Союзного государства.

Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

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