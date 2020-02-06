Политика

RT на русскомRT на русскомКакие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По информации пресс-службы Кремля, лидеры обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе вопросы интеграции в рамках Союзного государства.
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с чего всё началось
«Обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 07:11

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Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

RT на русскомвчера в 23:06

Путин и Лукашенко встречаются в Сочи. Что нужно знать

РБКвчера в 16:01

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

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Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко в Сочи

Кубанские новостивчера в 10:04

Путин обсудит с Лукашенко актуальные темы российско-белорусского сотрудничества

ТАССвчера в 16:01
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Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным

КП - Беларусьвчера в 08:26
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RT на русском вчера в 19:59
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Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
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РИА Новости вчера в 16:14
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Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

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