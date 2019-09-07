Президент России Владимир Путин 7 сентября проведёт переговоры со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, сообщает пресс-служба Кремля. «Стороны обсудят текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества», — говорится в заявлении на официальном сайте главы РФ.

Какие вопросы обсудят Владимир Путин и Игорь Додон в Москве

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