Политика
RT на русскомКакие вопросы обсудят Владимир Путин и Игорь Додон в Москве
Президент России Владимир Путин 7 сентября проведёт переговоры со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, сообщает пресс-служба Кремля. «Стороны обсудят текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества», — говорится в заявлении на официальном сайте главы РФ.
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В Кремле рассказали о близких к завершению переговорах с Молдавией по газу
Московский Комсомолец12:15
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Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Политика
В Забайкалье выбирают губернатора
REGNUM 19:02
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу
Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.
Коммерсантъ 17:30
Футбол
Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру 17:38
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат 16:40
Общество
Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске «Метеора» в 2020 году
Роскосмос проведет испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" в 2020 году при запуске метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3 с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:21
Экономика
Правительство Индии выделит $1,7 млрд страховым компаниям
Представители правительства Индии приняли решение вложить 120 миллиардов рупий (примерно 1,7 миллиардов долларов) в государственные страховые компании.
REGNUM 09:35
Шоу-бизнес
Рита Дакота об экс-супруге: «Любила и люблю»
Несмотря на все измены экс-супруга, Дакота призналась, что все еще любит его и будет любить всегда.
Gazeta.SPb 17:12
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Теннис
С. Уильямс: Андрееску провела невероятный матч и заслужила победу
Андрееску провела невероятный матч.
Чемпионат 18:55
Политика
В Хабаровском крае начался Единый день голосования
AmurMedia.ru 18:32
Единоборства
Президент UFC объявил следующего соперника Нурмагомедова
Sportbox.RU 18:04
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
ТАСС 08:24
Футбол
Сборная России отправилась в Калининград
Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.
Sport24.ru 11:46
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru 05 сентября в 23:40
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru вчера в 17:31
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
Московский Комсомолец 08:40
Общество
Из-за «Дориана» сотни тысяч канадцев остались без света
Электроэнергии лишились более 207 тысяч жителей провинции Новая Шотландия (Канада) из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.
REGNUM 18:29