Общество
Кореновские вестиКакие выплаты и льготы предусмотрены россиянам с 1 июня 2020 года
Больше всего россиян волнует снижение доходов в карантинный период. С 1-го июня начнутся выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет (выплаты полагаются тем, кому 15 лет исполнилось не позднее июня прошлого года). Речь идет о единовременной выплате на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей.
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Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Общество
В Вашингтоне ввели комендантский час на двое суток
Власти Вашингтона вводят комендантский час на двое суток в понедельник с 19.00 по местному времени (02.00 мск вторника), заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
Взгляд.ру 12:41
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Премьер-министр Канады выступил против приглашения России на саммит G7
Против приглашения России на саммит G7 выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 1 июня, беседуя с журналистами.
ИА Красная Весна 12:50
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Происшествия
Двое военных погибли в результате стрельбы на авиабазе в США
Двое американских военнослужащих погибли в ходе стрельбы на военной базе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота.
РЕН ТВ 11:16
Происшествия
В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро
Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Фигурное катание
Трусова рассказала о планах на прыжки
Газета.Ru 14:03
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
Семьи начали получать новые выплаты на детей
В России семьи в связи с коронавирусом с 1 июня начали получать три новые выплаты на детей, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:31
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Общество
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил восстановить плановую работу медучреждений в сфере оказания как первичной медицинской помощи, так и специализированной.
Газета.Ru 13:34
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна 08:36
Общество
На продажу выставили грузовик будущего — Innotruck
На сайте JamesEdition появилось уникальное предложение о продаже одного из двух построенных грузовиков Innotruck, дизайнером которого является Луиджи Колани.
За рулем 11:52
Единоборства
Названы обладатели бонусов турнира UFC on ESPN 9
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на странице в Twitter объявил обладателей бонусов по итогам турнира UFC on ESPN 9, который прошел в ночь на 31 мая в Лас-Вегасе.
Газета.Ru вчера в 02:44
Армия и оружие
В НАТО рассказали об отмене ряда учений из-за пандемии
Ранее в Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
Газета.Ru 13:49
Происшествия
В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад 10:11
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 06:45
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Общество
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
Общество
На Петровке, 38 снова начались задержания пикетчиков
В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
Коммерсантъ 12:07
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05