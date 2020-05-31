Общество

Кореновские вестиКореновские вестиКакие выплаты и льготы предусмотрены россиянам с 1 июня 2020 года

Больше всего россиян волнует снижение доходов в карантинный период. С 1-го июня начнутся выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет (выплаты полагаются тем, кому 15 лет исполнилось не позднее июня прошлого года). Речь идет о единовременной выплате на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей.
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Россиянам рассказали о законодательных нововведениях с 1 июня

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Какие выплаты и льготы предусмотрены россиянам с 1 июня 2020 года

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Детские выплаты и курортный сезон: что ожидает россиян с 1 июня

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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

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Власти Вашингтона вводят комендантский час на двое суток в понедельник с 19.00 по местному времени (02.00 мск вторника), заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
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Двое американских военнослужащих погибли в ходе стрельбы на военной базе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота.
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Происшествия

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро

Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
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Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
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Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
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Общество

Семьи начали получать новые выплаты на детей

В России семьи в связи с коронавирусом с 1 июня начали получать три новые выплаты на детей, передает ОТР.
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Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

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На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил восстановить плановую работу медучреждений в сфере оказания как первичной медицинской помощи, так и специализированной.
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Армия и оружие

Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии

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Общество

На продажу выставили грузовик будущего — Innotruck

На сайте JamesEdition появилось уникальное предложение о продаже одного из двух построенных грузовиков Innotruck, дизайнером которого является Луиджи Колани.
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Названы обладатели бонусов турнира UFC on ESPN 9

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на странице в Twitter объявил обладателей бонусов по итогам турнира UFC on ESPN 9, который прошел в ночь на 31 мая в Лас-Вегасе.
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Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
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Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня

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Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
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Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Общество

Назван новый способ остановить распространение коронавируса

Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
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На Петровке, 38 снова начались задержания пикетчиков

В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
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Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
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