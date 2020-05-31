Больше всего россиян волнует снижение доходов в карантинный период. С 1-го июня начнутся выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет (выплаты полагаются тем, кому 15 лет исполнилось не позднее июня прошлого года). Речь идет о единовременной выплате на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей.

Какие выплаты и льготы предусмотрены россиянам с 1 июня 2020 года

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