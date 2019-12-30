Общество

Пенза-ОбзорПенза-ОбзорКакие законодательные изменения ждут пензенцев с 1 января 2020 года?

С 1 января 2020 года в России вступило в силу довольно много законодательных новелл.
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Для улучшения жизни рыбинцев в 2020 году

Окей город Рыбинск 2404:27

Какие законодательные изменения ждут пензенцев с 1 января 2020 года?

Пенза-Обзор03:52

Важные законодательные изменения: краткий список

Вести.Ruвчера в 22:25
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В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

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ToDay News Ufa вчера в 02:05
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
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Форвард «Зенита» Дзюба поздравил всех с Новым годом

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Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ с 1 января 2020 года.
РЕН ТВ 04:15
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
ТАСС вчера в 18:54
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости 01:12
Происшествия

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Вести.Ru 04:33
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 03:11
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Общество

Россиянам разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Измененные правила государственной регистрации автомобилей начали действовать в России 1 января.
Lenta.ru 05:04
Авто

В Турции разработали собственный автомобиль

В Турции представили первый национальный автомобиль. Это электрический кроссовер TOGG.
ToDay News Ufa 29.12.19 в 02:07
Общество

Москва перешла на раздельный сбор мусора

С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
Российская газета 03:30
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Технологии

Будущее — в цифрах и фактах

1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
РБК 30.12.19 в 02:54
Политика

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.
РБК вчера в 19:35
Политика

Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко

Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить

В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
Lenta.ru 05:51
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
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Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Peterburg2.ru 05:15
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 06:14
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Захарова: США положили ноги на стол мировой политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
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Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня вчера в 06:28
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
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Политика

Украинские депутаты лишились неприкосновенности

На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Lenta.ru вчера в 18:33
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Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ 30.12.19 в 19:43
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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