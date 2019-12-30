Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКакие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году

Уходящий год был богат на знаковые законодательные изменения на рынке недвижимости России. Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
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Россияне теперь могут не платить налог с продажи единственного жилья, если оно находилось в собственности более 3 лет

Эхо Москвы06:31

Как изменится жизнь россиян с приходом 2020 года

Братская Студия Телевидения30.12.19 в 23:19

Маломерные суда массой до 200 килограммов освободили от налога

РИА Новостивчера в 06:25

В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ

REGNUMвчера в 04:01

Вступил в силу закон о налоговых послаблениях для продавцов единственного жилья

Интерфакс31.12.19 в 19:47

Чем разрешили торговать гражданам без уплаты НДФЛ

Время Бухгалтера31.12.19 в 02:44

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Известиявчера в 04:22
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Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Дочь Ларисы Гузеевой, 19-летняя Ольга Бухарова, опубликовала в Instagram снимок, на котором ее обнимает мужчина.
Пятый канал вчера в 19:58
Происшествия

Появилось видео с места гибели загоревшегося в Петербурге мужчины

Появилось видео в места происшествия в Санкт-Петербурге, где ранее загорелся, а затем упал с крыши мужчина.
Lenta.ru 13:57
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Армия и оружие

США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде

В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке.
Газета.Ru 20:55
Армия и оружие

Глава Пентагона пригрозил Ирану жестким ответом на угрозу военным США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США жестко отреагируют на любую угрозу американским военнослужащим в Ираке или другой стране со стороны Ирана или подконтрольных ему сил.
РЕН ТВ 11:52
Футбол

«Ювентус» объявил о переходе Кулушевски

Евро-футбол.ру 15:56
Общество

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новости 19:15
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 06:56
Армия и оружие

Киев размещает бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков и зенитную установку в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости вчера в 05:28
Энергетика

Маудро: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская республика будет продавать нефть за национальную криптовалюту петро.
RT на русском 20:31
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Кино

В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru 03:43
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
РИА Новости 18:17
Здоровье

Что происходит с женским организмом после 40 лет, выяснили врачи

Врачи рассказали, что происходит с организмом женщин после 40 лет.
ГлавУфа 07:30
Общество

В ГИБДД хотят отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Гиляков отметил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена на получение водительских прав.
Inkazan 06:22
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета вчера в 03:11
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 03:21
Общество

Названа самая безопасная авиакомпания в мире

Lenta.ru 19:30
Хоккей

Определились четвертьфиналисты молодежного Чемпионата мира по хоккею

Радио Комсомольская правда вчера в 00:32
Политика

Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Известия 31.12.19 в 23:04
Происшествия

Вылет рейса из Владивостока в Москву задерживается более чем на сутки

Утренний авиарейс Владивосток - Москва задержан в аэропорту отправления более чем на 24 часа.
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Политика

Хиллари Клинтон стала ректором университета в Белфасте

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Футбол

Transfermarkt: «Кристал Пэлас» интересуется Азмуном

Форвард "Зенита" Сердар Азмун стал одной из трансферных целей "Кристал Пэлас", сообщает Transfermark.
Sport.ru 14:59
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В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders

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Общество

Сто миллионов на премии чиновникам Забайкалья выделил Дмитрий Медведев

Не получили ни рубля на премии чиновники из ЕАО, что и не удивительно, регион считается самым депрессивным среди всех дальневосточников и не в состоянии справится с собственными системы проблемами, не то, что выполнить задачи, поставленные сверху.
Vostok.Today 19:22
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В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии

В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии Власти призывают не паниковать.
Экспресс газета 31.12.19 в 03:00
Происшествия

На месте пожара в Астрахани найден погибший

RT на русском 03:57
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