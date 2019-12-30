Экономика
РИА НовостиКакие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году
Уходящий год был богат на знаковые законодательные изменения на рынке недвижимости России. Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
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Вступил в силу закон о налоговых послаблениях для продавцов единственного жилья
Интерфакс31.12.19 в 19:47
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Для полётов в космос придётся впадать в спячку
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США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде
В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке.
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Глава Пентагона пригрозил Ирану жестким ответом на угрозу военным США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США жестко отреагируют на любую угрозу американским военнослужащим в Ираке или другой стране со стороны Ирана или подконтрольных ему сил.
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Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
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Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
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В ГИБДД хотят отказаться от баллов на практическом экзамене на права
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Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
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В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Определились четвертьфиналисты молодежного Чемпионата мира по хоккею
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Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
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Transfermarkt: «Кристал Пэлас» интересуется Азмуном
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В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders
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Сто миллионов на премии чиновникам Забайкалья выделил Дмитрий Медведев
Не получили ни рубля на премии чиновники из ЕАО, что и не удивительно, регион считается самым депрессивным среди всех дальневосточников и не в состоянии справится с собственными системы проблемами, не то, что выполнить задачи, поставленные сверху.
Здоровье
В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии
В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии Власти призывают не паниковать.
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