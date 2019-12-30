Уходящий год был богат на знаковые законодательные изменения на рынке недвижимости России. Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.

Какие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году

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