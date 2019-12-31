Уходящий год был богат на знаковые законодательные изменения на рынке недвижимости России. Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.

Какие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году

Общество Названа самая безопасная авиакомпания в мире Австралийская авиакомпания Qantas стала самой безопасной в мире в наступившем 2020 году, согласно рейтингу экспертов портала AirlineRatings.

Шоу-бизнес Александр Петров признался в любви Стасе Милославской Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.

Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.

Энергетика Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.

Общество Большинство переданных Киеву пленных не имеют жилья на Украине Большинство освобожденных в процессе обмена пленными в Донбассе, которых самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернули Украине, не могут выписать из больницы, у них нет жилья, заявил в четверг на брифинге заместитель главврача киевской клинической больницы Феофании Андрей Строкань.

Недвижимость Прогнозы риелторов: что будет с ценами на жилье в Москве в 2020 году В ЦИАН ожидают увеличения стоимости квадратного метра вторичных квартир (без учета элитного жилья) на уровне 4%, до 218 тыс. руб. У компании "НДВ-Супермаркет Недвижимости" более оптимистичные прогнозы: в 2020 году темпы роста цен могут составить от 5% до 10%, предполагает руководитель отдела городской недвижимости Елена Мищенко.