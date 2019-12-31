Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКакие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году

Уходящий год был богат на знаковые законодательные изменения на рынке недвижимости России. Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
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Россияне теперь могут не платить налог с продажи единственного жилья, если оно находилось в собственности более 3 лет

Эхо Москвы06:31

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Известиявчера в 04:22

В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ

REGNUMвчера в 04:01

Маломерные суда массой до 200 килограммов освободили от налога

РИА Новостивчера в 06:25

Вступил в силу закон о налоговых послаблениях для продавцов единственного жилья

Интерфакс31.12.19 в 19:47

Чем разрешили торговать гражданам без уплаты НДФЛ

Время Бухгалтера31.12.19 в 02:44

Как изменится жизнь россиян с приходом 2020 года

Братская Студия Телевидения30.12.19 в 23:19
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Армия и оружие

Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела

Коммерсантъ 17:59
Путешествия

Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020

Писательница и астролог Кэролайн Фолкнер рассказала, в какие страны лучше всего поехать каждому знаку зодиака в 2020 году, сообщает Evening Standard.
РИА Новости 17:29
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ

Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
РИА Новости 14:04
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета 10:24
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Происшествия

Причиной пожара в немецком зоопарке стали «китайские фонарики»

Причиной пожара в зоопарке немецкого города Крефельд стали "китайские фонарики", которые запустили три местных жительницы, сообщили на брифинге представители полиции города.
РИА Новости 08:23
Общество

Названа самая безопасная авиакомпания в мире

Австралийская авиакомпания Qantas стала самой безопасной в мире в наступившем 2020 году, согласно рейтингу экспертов портала AirlineRatings.
Lenta.ru 19:30
Наука

Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода

Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
N+1 30.12.19 в 11:08
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Армия и оружие

Помпео объяснил авиаудары США по Ираку

Росбалт 31.12.19 в 07:53
Футбол

Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

RT на русском 16:51
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform 07:15
Энергетика

Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
ТАСС 15:53
Гаджеты

Новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color показали на живых фото

Только вчера китайская компания Xiaomi представила модель своих умных часов, которая получила название Watch Color.
Shraibikus News 31.12.19 в 03:25
Происшествия

Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге

Известия 13:17
Здоровье

В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии

В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии Власти призывают не паниковать.
Экспресс газета 31.12.19 в 03:00
Общество

Большинство переданных Киеву пленных не имеют жилья на Украине

Большинство освобожденных в процессе обмена пленными в Донбассе, которых самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернули Украине, не могут выписать из больницы, у них нет жилья, заявил в четверг на брифинге заместитель главврача киевской клинической больницы Феофании Андрей Строкань.
РИА Новости 14:04
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily 07:24
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube

Видеохостинг составил список самых популярных клипов с 2010 по 2019 годы.
Пятый канал 31.12.19 в 21:10
Армия и оружие

В Иране заявили о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

Военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане и Оманском заливе в конце декабря анонсировало министерство обороны КНР.
Rambler News Service 08:29
Футбол

Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»

32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Чемпионат 12:49
Недвижимость

Прогнозы риелторов: что будет с ценами на жилье в Москве в 2020 году

В ЦИАН ожидают увеличения стоимости квадратного метра вторичных квартир (без учета элитного жилья) на уровне 4%, до 218 тыс. руб. У компании "НДВ-Супермаркет Недвижимости" более оптимистичные прогнозы: в 2020 году темпы роста цен могут составить от 5% до 10%, предполагает руководитель отдела городской недвижимости Елена Мищенко.
РБК 31.12.19 в 00:43
Происшествия

Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

РИА Новости 15:50
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия вчера в 03:38
Экономика

Эксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты в 2020 году

Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер: перелет будет дороже в период праздников и каникул, и дешевле в межсезонье, а в целом по итогам года рост цен составит примерно 5%, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
ПРАЙМ 05:44
Кино

Харатьян вернулся с «Зеленым фургоном» через 37 лет

Кроме Дмитрия Харатьяна, в фильме снимаются Семен Трескунов, Екатерина Олькина, Наталья Вдовина, Вячеслав Манучаров и многие другие.
НДН.инфо 10:45
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