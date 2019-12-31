Экономика
РИА НовостиКакие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году
Уходящий год был богат на знаковые законодательные изменения на рынке недвижимости России. Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
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Вступил в силу закон о налоговых послаблениях для продавцов единственного жилья
Интерфакс31.12.19 в 19:47
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Армия и оружие
Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела
Путешествия
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Писательница и астролог Кэролайн Фолкнер рассказала, в какие страны лучше всего поехать каждому знаку зодиака в 2020 году, сообщает Evening Standard.
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ
Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
Причиной пожара в немецком зоопарке стали «китайские фонарики»
Причиной пожара в зоопарке немецкого города Крефельд стали "китайские фонарики", которые запустили три местных жительницы, сообщили на брифинге представители полиции города.
Общество
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Австралийская авиакомпания Qantas стала самой безопасной в мире в наступившем 2020 году, согласно рейтингу экспертов портала AirlineRatings.
Наука
Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода
Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Армия и оружие
Помпео объяснил авиаудары США по Ираку
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Энергетика
Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти
Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
Гаджеты
Новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color показали на живых фото
Только вчера китайская компания Xiaomi представила модель своих умных часов, которая получила название Watch Color.
Здоровье
В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии
В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии Власти призывают не паниковать.
Общество
Большинство переданных Киеву пленных не имеют жилья на Украине
Большинство освобожденных в процессе обмена пленными в Донбассе, которых самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернули Украине, не могут выписать из больницы, у них нет жилья, заявил в четверг на брифинге заместитель главврача киевской клинической больницы Феофании Андрей Строкань.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube
Видеохостинг составил список самых популярных клипов с 2010 по 2019 годы.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане и Оманском заливе в конце декабря анонсировало министерство обороны КНР.
Футбол
Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»
32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Недвижимость
Прогнозы риелторов: что будет с ценами на жилье в Москве в 2020 году
В ЦИАН ожидают увеличения стоимости квадратного метра вторичных квартир (без учета элитного жилья) на уровне 4%, до 218 тыс. руб. У компании "НДВ-Супермаркет Недвижимости" более оптимистичные прогнозы: в 2020 году темпы роста цен могут составить от 5% до 10%, предполагает руководитель отдела городской недвижимости Елена Мищенко.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Экономика
Эксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты в 2020 году
Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер: перелет будет дороже в период праздников и каникул, и дешевле в межсезонье, а в целом по итогам года рост цен составит примерно 5%, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Кино
Харатьян вернулся с «Зеленым фургоном» через 37 лет
Кроме Дмитрия Харатьяна, в фильме снимаются Семен Трескунов, Екатерина Олькина, Наталья Вдовина, Вячеслав Манучаров и многие другие.