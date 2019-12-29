Экономика
РИА НовостиВ России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ
C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Утреннее чтиво: изменения коснутся недвижимости, пенсий, кредитов и пособий
Общественное мнение29.12.19 в 22:45
Вступил в силу закон о налоговых послаблениях для продавцов единственного жилья
Интерфаксвчера в 19:47
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Хоккей
Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»
Одним из героев матча стал российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин, набрав четыре очка - на свой счет он записал шайбу и три голевые передачи.
Экономика
В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Политика
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Общество
Москва перешла на раздельный сбор мусора
С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
Политика
Всемирной торговой организации исполнилось 25 лет
Всемирной торговой организации (ВТО) 1 января 2020 года исполнилось 25 лет с момента ее основания. Россия присоединилась к ВТО в 2012 году.
Политика
Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение
Как сообщает на своем telegram-канале издание «Страна.ua», в эфир данных телеканалов новогоднее поздравление Петра Порошенко вышло перед официальным поздравлением действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России
Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
Армия и оружие
Истребитель МиГ-35 оснастят новой кабиной
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст экспортный вариант истребителя МиГ-35, который получит новую кабину.
Гаджеты
В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста
Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Транспорт
С сегодняшнего дня в Сызрани подорожал проезд автобусах
Речь идет о муниципальном транспорте. С 1 января 2020 года проезд в автобусах муниципального предприятия «СПАТП» подорожал на два рубля.
Политика
Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ
По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Гаджеты
Прототипы DragonBox Pyra уже отправляют заказчикам
DragonBox Pyra является настоящим долгостроем в области игрового железа.
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Экономика
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Фигурное катание
Алина Загитова станцевала с сестрой возле елки
Российская фигуристка Алина Загитова вместе с сестрой Сабиной станцевала под популярную песню Macarena.
Общество
Дибров: россиянам нравится цензура на ТВ
Российским зрителям нравятся цензура и федеральные каналы, потому что они дают повод ругать чиновников и списывать собственные грехи на «хозяина».
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Общество
Режим самозанятых распространяется на 19 новых регионов России
Новый налоговый режим для самозанятых, который в прошлом году действовал в четырех пилотных регионах, с 1 января 2020 года начинает действовать еще в 19 субъектах России.
Экономика
Минимальный размер оплаты труда вырос в России
Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
Происшествия
В центре Владивостока сожгли фигуру мыши
27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru.