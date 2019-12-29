Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ

C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
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В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ

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