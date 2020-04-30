Вступающий в силу с 1 мая 2020 года новый закон предусматривает повышение военных и страховых пенсии.

Какие законы вступают в силу в России в мае 2020 года

Происшествия Не менее 17 человек погибли при попытке побега из венесуэльской тюрьмы В результате беспорядков в венесуэльской тюрьме погибли по меньшей мере 17 человек, еще девять пострадали.

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1K

Общество Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся главном храме Вооруженных сил России, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. 23

Общество Мага Исмаилов вызвал на бой Николая Наумова За три месяца до поединка с Александром Емельяненко Магомед Исмаилов решил провести бой с актером Николаем Наумовым, который критически отозвался о его шансах в противостоянии с тяжеловесом. 26

Экономика МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".

Общество Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор. 3

Технологии Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

Армия и оружие Военные США застрелили мирного жителя в Сирии Военные США застрелили мирного сирийца в провинции Дейр-эз-Зор, пишет 2 мая САНА.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле силовиками пригорода Донецка Украинские силовики обстреляли поселок Спартак в пригороде Донецка, ранена женщина, сообщили журналистам в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Политика Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом. 937

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,4K

Спорт Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA «Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении. 1

Футбол 15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону» 1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 222

Футбол Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона За возобновление сезона-2019/20 Серии А, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок, проголосовали все 20 клубов.

Политика Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса Президент России Владимир Путин пожелал главе кабмина Михаилу Мишустину, у которого диагностирован коронавирус, как можно быстрее вылечиться. 121