Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняКакие законы вступают в силу в России в мае 2020 года

Несколько важнейших российских законов начнут действовать на территории страны в мае 2020 года. Речь идет о повышении пенсий, изменениях в правилах банковских переводов и запуске программы льготной ипотеки.
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В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

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Какие изменения наступят в жизни россиян в мае

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Какие законы вступают в силу в России в мае 2020 года

Экономика сегодня30 апреля в 17:01
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Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Общество

Аксёнов сравнил трагедию 2 мая в Одессе с Волынской резнёй

Севастополь, 2 мая 2020, 10:20 — REGNUM Трагедия в Доме профсоюзов Одессы, где от разожжённого украинскими националистами пожара 2 мая 2014 года заживо сгорели десятки людей, это продолжение таких преступлений предшественников современных бандеровцев в годы Второй мировой войны как трагедии Бабьего Яра, Хатыни, а также Волынская резня.
REGNUM 03:20
Происшествия

Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами

Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник 30 апреля в 03:42
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Здоровье

За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек

27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
Город55.ру 01:52
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Общество

В Москве за сутки выздоровели 608 пациентов

Накануне вечером в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в городе за сутки скончались еще 37 пациентов с новой инфекцией.
Эхо Москвы 03:30
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Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Lenta.ru 03:24
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Космос

Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен пройдут карантин перед запланированным на 27 мая запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 13:56
Здоровье

Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области

По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир вчера в 06:00
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Общество

Еще 36 человек заболели коронавирусом в Воронежской области

Число заболевших новым коронавирусом в Воронежской области за сутки увеличилось на 36 и достигло 529.
Коммерсантъ Воронеж вчера в 03:49
Экономика

Из-за коронавируса в Кузбассе начали выдавать льготную ипотеку

Отдельные компании уже выдают первые кредиты. Льготная программа действует до 1 ноября 2020 года.
ВашГород.ру вчера в 22:28
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Здоровье

Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом

Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Общество

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
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Общество

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
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Политика

Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
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Игры

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 29 апреля в 16:03
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Общество

Попова рассказала, есть ли в России повторно заболевшие коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, встречались ли в России повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы недели 01:25
13
Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета вчера в 11:02
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
17
Шоу-бизнес

Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

Gazeta.SPb 30 апреля в 23:37
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Космос

Virgin Galactic провела первое испытание нового космолета

В пятницу, 1 мая, Virgin Galactic провела первое летное испытание космолета Unity серии SpaceShipTwo.
Профиль вчера в 17:12
3
Авто

Названы лучшие бюджетные кроссоверы на 2020 год

Эксперт добавляет, что стоит обратить внимание на Skoda Karoq с учетом появления на рынке России полноприводной версии, цена которой стартует от 1,5 млн рублей.
RuNews24.ru 30 апреля в 04:29
13
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Общество

Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 07:52
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Общество

Познер прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Владимир Познер прокомментировал заражение премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
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Общество

Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском 03:03
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