Несколько важнейших российских законов начнут действовать на территории страны в мае 2020 года. Речь идет о повышении пенсий, изменениях в правилах банковских переводов и запуске программы льготной ипотеки.

Какие законы вступают в силу в России в мае 2020 года

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Политика Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства. 179

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