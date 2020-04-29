Общество
Инфо24Какие законы вступают в силу в мае 2020 года
Как обычно, с 1-го числа вступили в силу некоторые законы и нормативы. Инфо24 разобрался, какие именно новшества ждут россиян. Система быстрых платежей без комиссии С 1 мая Центробанк отменил комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае
Национальная служба новостейвчера в 03:10
Банковские переводы, питание в школах, штрафы: как изменится жизнь россиян в мае
Профиль29 апреля в 21:02
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Интерфакс 17:48
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 08:39
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Футбол
Слуцкий рассказал о взаимной любви с Дзюбой
Газета.Ru 12:32
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Андрей Мельник, посол Украины в Германии, отказался почтить память погибших в войне бойцов Красной армии и возложить цветы вместе с Сергеем Нечаевым, послом РФ.
RuNews24.ru 16:29
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском 05:42
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru вчера в 10:08
Футбол
Тимо Вернер: «Предпочел бы уехать за границу, чем уйти в „Баварию“»
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер дал понять, что не собирается уходить в «Баварию».
Спорт-Экспресс 16:48
Происшествия
В Бурятии коронавирусом заразились десять сотрудников полиции
Улан-Удэ, 1 мая 2020, 13:20 — REGNUM В Иволгинском Бурятии выявили заражение коронавирусом у десяти сотрудников полиции.
REGNUM 06:20
Политика
Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев оказался инфицирован коронавирусом COVID-19, такой результат стал известен по итогам проведения компьютерной томографии.
Газета.Ru 16:32
Здоровье
В Крыму зафиксировали 100 заразившихся коронавирусом
В Крыму за сутки было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом.
Независимое телевидение Севастополя 05:37
Общество
Телеканал «Дождь» запустил марафон в поддержку врачей
Зрители телеканала могут перечислить деньги либо на средства защиты для врачей - фондам "Созидание" и "Правмир", либо на то, чтобы врачи смогли посетить пациентов на дому, на закупку продуктов нуждающимся, бесплатные тесты на коронавирус на дому - это проект "Помощь рядом", работающий совместно с фондами "Друзья" и "Подарок Ангелу".
Кавказский узел вчера в 06:29
Общество
Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России
По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года
Богнер призвала украинское руководство привлечь к ответственности виновных в трагедии в Одессе и обеспечить эффективное, непредвзятое расследование уголовных дел.
Life.ru 14:34
Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
Здоровье
В Германии у детей нашли синдром, возможно, связанный с коронавирусом
Врачи обнаружили редкий воспалительный синдром, предположительно, связанный с коронавирусом, у двух детей в Германии, сообщает издание Welt со ссылкой на профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера.
РИА Новости 10:20
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Общество
В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
В Чечне полностью приостановили работу общественного транспорта
Власти Чечни заявили о полной приостановке работы общественного городского транспорта до 11 мая в связи с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 18:27
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском 29 апреля в 09:34
Общество
Студент рассказал о необычном симптоме коронавируса
Заразившийся коронавирусом студент РУДН Леонид Пастернак рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о необычном проявлении болезни — повышенном аппетите.
РИА Новости 18:40
Происшествия
Не менее 17 заключенных застрелили из-за беспорядков в Венесуэле
В городе Гуанаре штата Португеса на западе Венесуэлы в результате беспорядков в одной из колоний были застрелены не менее 17 заключенных.
РЕН ТВ 19:06
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
Общество
Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом
Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
Интерфакс вчера в 20:32
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
Телеведущая Лера Кудрявцева подала иск о защите чести и достоинства к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину.
Ридус 08:03
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5-2 млрд руб. Bloomberg 3 апреля сообщал, что в 2020 году государство планирует увеличить госдолг на 1-1,5 трлн руб или $ 13 – 19 млрд (план заимствований на этот предполагает привлечение 2,3 трлн руб.).
РБК 19:10
Автоспорт
26 лет назад погиб Айртон Сенна
Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
Sports.ru 04:16
Технологии
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ 19:03