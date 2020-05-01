ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

Происшествия На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка. 103

Общество Москва удвоила число тестирований на коронавирус Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин. 164

Общество Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. 15

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 265

Наука Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток.

Транспорт Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой. 347

Общество В Испании задержали бывшего депутата Госдумы В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу. 345

Общество Собянин назвал план «Б» в случае заражения коронавирусом "Кабинет вполне приспособлен для того, чтобы и болеть, и работать", - добавил Собянин, отвевчая на вопрос о плане "Б" на случай болезни Мэр Москвы также рассказал, что у столичных властей рабочий процесс практически не прекращается, так как огромный город продолжает жить. 1

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,1K

Общество В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. 574

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно. 650