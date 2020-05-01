Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.
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Повышение пенсии и переводы без комиссии: какие нововведения ждут россиян с 1 мая
ТК Звездавчера в 01:15
Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае
Национальная служба новостей30 апреля в 03:10
Комиссия за переводы и багаж в поезде. Что изменится в жизни россиян с мая?
Аргументы и Факты29 апреля в 17:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:06, Ашберн
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
Москва удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:36
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия вчера в 15:22
Общество
Попова: до марта в России не было коронавируса
Многие жители России считают, что уже переболели новым типом коронавируса в начале 2020 года.
Pravda.Ru 05:48
Политика
Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование
Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование.
Эхо Москвы 02:30
Общество
Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
Наука
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток.
РИА Новости 05:13
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 19:45
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Общество
Собянин назвал план «Б» в случае заражения коронавирусом
"Кабинет вполне приспособлен для того, чтобы и болеть, и работать", - добавил Собянин, отвевчая на вопрос о плане "Б" на случай болезни Мэр Москвы также рассказал, что у столичных властей рабочий процесс практически не прекращается, так как огромный город продолжает жить.
Московский Комсомолец 05:43
Общество
Собянин допустил ограничение выдаваемых в Москве пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, если потребуется, в столице ужесточат введенные из-за коронавируса ограничения.
Коммерсантъ 05:46
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах.
Piter.tv 30 апреля в 03:30
Шоу-бизнес
Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Gazeta.SPb 30 апреля в 23:37
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия 04:54
Общество
Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом
Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 1000
Общее число случаев новой инфекции в Свердловской области достигло 1016, сообщили ИА «Уральский меридиан» в оперативном штабе региона.
Уральский меридиан 04:37
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
Коммерсантъ 02:19
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Здоровье
Врач объяснила разное протекание коронавируса у мужчин и женщин
Последние наблюдения медиков показывают, что мужчины значительно тяжелее переносят заражение коронавирусом, чем женщины.
Pravda.Ru 04:11
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
Кино
На YouTube-канале Киностудии им. Горького разместят более 500 фильмов
ТАСС вчера в 23:15
Энергетика
Цены на нефть снова перешли к росту
Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
РИА Новости вчера в 10:11