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Газета.Ru
Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.В источнике
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Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Газета.Ru12:38
Кубанские новости

Какие законы вступают в силу в октябре

Кубанские новости08:42
Государственная Дума РФ

Какие законы вступают в силу в октябре

Государственная Дума РФвчера в 02:00
Независимый публицист

С 1 октября в РФ вступают в силу новые правила пользования налоговой переплатой

Независимый публициствчера в 10:22
Legal.Report

Законы октября: депутаты позаботились о состоятельных россиянах

Legal.Reportвчера в 06:43
CustomsForum.ru

Законы 10/20: какие нововведения вступают в силу в октябре

CustomsForum.ruвчера в 03:43
Вечерняя Москва

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Вечерняя Москвавчера в 10:47

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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Елена Корикова появилась в Сети впервые за три месяца

Подписчики хвалят внешность и стиль актрисы В последние годы 48-летняя звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ведет закрытый образ жизни — не снимается в кино и рекламе и не появляется на светских мероприятиях.
WomanHit.ru08:50
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Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъ12:35
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Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

По словам адвоката приемной дочери Дмитриева Игоря Перова, речь идет об изменении приговора по статье о насильственных действиях сексуального характера, по которой суд первой инстанции назначил Дмитриеву 3,5 года колонии.
BFM.ru10:17
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