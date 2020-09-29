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Газета.Ru
Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.В источнике
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Какие законы вступают в силу в октябре

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Издание «Центральная служба новостей», ссылаясь на заявление генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, сообщает, что опытный образец палубного вертолета «Минога» будет создан к 2025 году.
Военное деловчера в 01:47
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