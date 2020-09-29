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Газета.Ru
Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.В источнике
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Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Газета.Ruвчера в 12:38
Первый Тульский

ОСАГО, индексация зарплаты, запрет курить кальян: с 1 октября в силу вступает ряд законов

Первый Тульский28 сентября в 03:26
Вечерняя Москва

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Вечерняя Москва28 сентября в 10:47
Независимый публицист

С 1 октября в РФ вступают в силу новые правила пользования налоговой переплатой

Независимый публицист28 сентября в 10:22
CustomsForum.ru

Законы 10/20: какие нововведения вступают в силу в октябре

CustomsForum.ru28 сентября в 03:43
Online47.ru

Без кальянов и с картой «Мир»: какие законы вступают в силу в октябре

Online47.ru28 сентября в 11:00
Государственная Дума РФ

Какие законы вступают в силу в октябре

Государственная Дума РФ28 сентября в 02:00

Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус
RT на русскомвчера в 05:25
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В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские ВС вынуждены применять в Нагорном Карабахе средства огневого поражения и вооружение широкого радиуса.
В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса
Газета.Ruвчера в 05:03
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Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
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Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
ИА Красная Веснавчера в 12:26
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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ruвчера в 04:00
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Экс-президент Армении Кочарян с отставными генералами прибыл в Карабах

Экс-президент Армении Роберт Кочарян и отставные армянские военачальники прибыли в Степанакерт для оказания помощи своим землякам в связи с начавшейся полномасштабной войной на границе с Азербайджаном, сообщили "Интерфаксу" источники во властных структурах непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Интерфаксвчера в 09:35
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