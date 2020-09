Октябрьская подборка Xbox Live Gold разочаровала игроков

Microsoft представила октябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold, куда традиционно вошли четыре проекта, хоть и достаточно неизвестные для массовой аудитории: Slayaway Camp: Butcher's Cut (Xbox One) — с 1 по 31 октября Maid of Sker (Xbox One) — с 16 октября по 15 ноября Sphinx and the Cursed Mummy (Xbox) — с 1 по 15 октября Costume Quest (Xbox 360) — с 16 по 31 октября.