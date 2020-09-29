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Газета.Ru
Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.В источнике
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Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Газета.Ru12:38
Интересная Россия

Налоги с процентов по вкладам более миллиона рублей начнут платить россияне с 2021 года

Интересная Россия23:30
Территория новостей

Вступающие в силу законы с 1 октября затронут всех россиян

Территория новостейвчера в 01:20
Вечерняя Москва

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Вечерняя Москвавчера в 10:47
Независимый публицист

С 1 октября в РФ вступают в силу новые правила пользования налоговой переплатой

Независимый публициствчера в 10:22
Государственная Дума РФ

Какие законы вступают в силу в октябре

Государственная Дума РФвчера в 02:00
Online47.ru

Без кальянов и с картой «Мир»: какие законы вступают в силу в октябре

Online47.ruвчера в 11:00

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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Швецию заподозрили в сокрытии фактов о крушении парома «Эстония»

Стокгольм, 29 сентября 2020, 16:26 — REGNUM Бывший глава комиссии по расследованию гибели в 1994 году пассажирского парома «Эстония» (Estonia) Магнус Курм согласен с бывшим министром обороны страны Энном Таппом, что виновником трагедии могла стать шведская подводная лодка.
REGNUM09:26
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Октябрьская подборка Xbox Live Gold разочаровала игроков

Microsoft представила октябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold, куда традиционно вошли четыре проекта, хоть и достаточно неизвестные для массовой аудитории: Slayaway Camp: Butcher's Cut (Xbox One) — с 1 по 31 октября Maid of Sker (Xbox One) — с 16 октября по 15 ноября Sphinx and the Cursed Mummy (Xbox) — с 1 по 15 октября Costume Quest (Xbox 360) — с 16 по 31 октября.
Игромания.ру11:13

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъ12:35
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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40
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Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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СК завершил расследование дела об убийстве журналиста Камалова

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова, совершенное в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости11:15
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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