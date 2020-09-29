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Газета.Ru
Газета.Ru 

Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.В источнике
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Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Газета.Ru12:38
CustomsForum.ru

Законы 10/20: какие нововведения вступают в силу в октябре

CustomsForum.ruвчера в 03:43
Вечерняя Москва

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Вечерняя Москвавчера в 10:47
Независимый публицист

С 1 октября в РФ вступают в силу новые правила пользования налоговой переплатой

Независимый публициствчера в 10:22
Legal.Report

Законы октября: депутаты позаботились о состоятельных россиянах

Legal.Reportвчера в 06:43
Кубанские новости

Какие законы вступают в силу в октябре

Кубанские новости08:42
Государственная Дума РФ

Какие законы вступают в силу в октябре

Государственная Дума РФвчера в 02:00

Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента
Аргументы недели27 сентября в 12:48
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Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил армянский премьер, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».
Телеканал 360°13:26
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости09:56
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Шварцман: с детства мечтал сесть за руль болида «Формулы-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман, в настоящее время выступающий в "Формуле-2" за команду Prema Racing, заявил, что возможность проехать за рулем болида "Формулы-1" - это его мечта детства, которая осуществится в скором времени.
РИА Новости10:20

Елена Корикова появилась в Сети впервые за три месяца

Подписчики хвалят внешность и стиль актрисы В последние годы 48-летняя звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ведет закрытый образ жизни — не снимается в кино и рекламе и не появляется на светских мероприятиях.
WomanHit.ru08:50
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