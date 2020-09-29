Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил армянский премьер, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».