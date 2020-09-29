The Athletic: Лэмпард накричал на Алонсо из-за его ухода в автобус после замены в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал защитника Маркоса Алонсо после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (3:3). По информации источника, после замены в перерыве встречи футболист принял душ, а затем в одиночестве отправился в автобус.