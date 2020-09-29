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Газета.Ru
Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.В источнике
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Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Газета.Ruвчера в 12:38
Кубанские новости

Какие законы вступают в силу в октябре

Кубанские новостивчера в 08:42
CustomsForum.ru

Законы 10/20: какие нововведения вступают в силу в октябре

CustomsForum.ru28 сентября в 03:43
Независимый публицист

С 1 октября в РФ вступают в силу новые правила пользования налоговой переплатой

Независимый публицист28 сентября в 10:22
Legal.Report

Законы октября: депутаты позаботились о состоятельных россиянах

Legal.Report28 сентября в 06:43
Северпост

Какие законы вступают в силу в октябре

Северпоствчера в 05:44
Государственная Дума РФ

Какие законы вступают в силу в октябре

Государственная Дума РФ28 сентября в 02:00

Politico: США пытаются подтолкнуть Россию к продлению СНВ-3

Военным США поручено оценить сроки оснащения ядерными боеприпасами стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет в случае прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает Politico.
Politico: США пытаются подтолкнуть Россию к продлению СНВ-3
Газета.Ruвчера в 16:54
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Многомиллиардное состояние патриарха Кирилла опровергли

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский опроверг информацию о наличии у патриархов Русской православной церкви (РПЦ) многомиллиардных состояний.
Lenta.ru20:25
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ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
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Минфин предлагает расширить доступ к данным о регистрации смерти

Отмечается, что они смогут получить данные о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении туда исправлений или изменений.
Газета.Ru20:22

The Athletic: Лэмпард накричал на Алонсо из-за его ухода в автобус после замены в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал защитника Маркоса Алонсо после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (3:3). По информации источника, после замены в перерыве встречи футболист принял душ, а затем в одиночестве отправился в автобус.
Матч ТВвчера в 14:24

Мужу Тихановской продлили содержание под стражей на два месяца

Сергей Тихановский, который является мужем бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, останется в СИЗО еще на два месяца, сообщает возглавляемое им движение «Страна для жизни» в Telegram-канале.
Московский Комсомолец18:22
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