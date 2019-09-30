В России с 1 октября вступят в силу многие законы и распоряжения.

Какие законы вступят в силу с 1 октября 2019 года

Политика Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Общество В центре Блохина уволили и.о. завотделения Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.

Космос Американцы защитили проект «тихого» сверхзвукового самолета Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.

Спорт Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем (2,00). Таким образом, россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.

Общество Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Армия и оружие Шведское военное командование ушло под землю, испугавшись России Возможная угроза со стороны России вынудила командование военно-морских сил Швеции в буквальном смысле уйти под землю.

Армия и оружие Дуда призвал остановить «имперскую политику» России «Имперскую политику» России нужно остановить, или Москва проявит агрессию, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Niezalezna.

Политика «Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.

Теннис Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе Видел, что Дзюба очень любит теннис. Если он хочет сыграть, я готов.

Футбол «Сочи» на своем поле обыграл «Ахмат» «Сочи» одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

Происшествия Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.

Спорт Екатеринбургу дадут 2,5 миллиарда на Универсиаду В следующем году планируется выделить 193 миллиона из федеральной казны, в 2021 году – 625 миллионов, в 2022 – 1,7 миллиарда рублей.

Экономика На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».

Армия и оружие В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Шоу-бизнес Заворотнюк не выполнила обещание выступить на ТВ Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее утверждал, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на ТВ.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.

Происшествия Воспитанница дома-интерната на Сахалине умерла от ожогового шока В Тымовском районе Сахалина в доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанница умерла от ожогов после принятия ванны с кипятком.

Шоу-бизнес Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль 46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Кино Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов «Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.