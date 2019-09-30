Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаКакие законы вступят в силу с 1 октября 2019 года

В России с 1 октября вступят в силу многие законы и распоряжения.
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Октябрь. Вступает в силу

Российская газетавчера в 12:31

Какие законы вступят в силу с 1 октября 2019 года

Алтайская правда29 сентября в 08:55

Повышение зарплат и снижение налогов ждет россиян с 1 октября

iReactor29 сентября в 22:04

Центробанк отменил комиссию за покупки

Deita.ru29 сентября в 20:45

С 1 октября в России повысят зарплату бюджетникам и изменят ставки налогов

Красная веснавчера в 02:21

С 1 октября новые законы повысят зарплаты, ужесточат выдачу кредитов и закроют хостелы

Регион online29 сентября в 06:05

Какие изменения придут в жизнь россиян с 1 октября

Народные новости28 сентября в 23:35
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Политика

Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы

Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Общество

В центре Блохина уволили и.о. завотделения

Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Космос

Американцы защитили проект «тихого» сверхзвукового самолета

Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.
N+1 вчера в 09:02
Спорт

Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем (2,00). Таким образом, россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Общество

Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru вчера в 15:56
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Армия и оружие

Шведское военное командование ушло под землю, испугавшись России

Возможная угроза со стороны России вынудила командование военно-морских сил Швеции в буквальном смысле уйти под землю.
Южный Федеральный 01:11
Армия и оружие

Дуда призвал остановить «имперскую политику» России

«Имперскую политику» России нужно остановить, или Москва проявит агрессию, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Niezalezna.
Известия 00:11
Политика

«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Теннис

Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе

Видел, что Дзюба очень любит теннис. Если он хочет сыграть, я готов.
Чемпионат вчера в 16:00
Футбол

«Сочи» на своем поле обыграл «Ахмат»

«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.
LiveSport.ru вчера в 14:22
Происшествия

Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы

Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:09
Спорт

Екатеринбургу дадут 2,5 миллиарда на Универсиаду

В следующем году планируется выделить 193 миллиона из федеральной казны, в 2021 году – 625 миллионов, в 2022 – 1,7 миллиарда рублей.
Новый День 01:23
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Заворотнюк не выполнила обещание выступить на ТВ

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее утверждал, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на ТВ.
Экономика сегодня вчера в 23:52
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru вчера в 10:19
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
DP.RU 00:53
Происшествия

Воспитанница дома-интерната на Сахалине умерла от ожогового шока

В Тымовском районе Сахалина в доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанница умерла от ожогов после принятия ванны с кипятком.
Газета.Ru 00:26
Шоу-бизнес

Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль

46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма 29 сентября в 17:05
Происшествия

В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом

РИА Новости вчера в 23:45
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Кино

Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов

«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru вчера в 05:36
Происшествия

Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно

Известия вчера в 05:30
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

РИА Новости вчера в 18:01
Футбол

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
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