Экономика
Алтайская правдаКакие законы вступят в силу с 1 октября 2019 года
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 октября в России повысят зарплату бюджетникам и изменят ставки налогов
Красная веснавчера в 02:21
С 1 октября новые законы повысят зарплаты, ужесточат выдачу кредитов и закроют хостелы
Регион online29 сентября в 06:05
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Политика
Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы
Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Космос
Американцы защитили проект «тихого» сверхзвукового самолета
Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.
N+1 вчера в 09:02
Спорт
Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем (2,00). Таким образом, россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru вчера в 15:56
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Армия и оружие
Шведское военное командование ушло под землю, испугавшись России
Возможная угроза со стороны России вынудила командование военно-морских сил Швеции в буквальном смысле уйти под землю.
Южный Федеральный 01:11
Армия и оружие
Дуда призвал остановить «имперскую политику» России
«Имперскую политику» России нужно остановить, или Москва проявит агрессию, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Niezalezna.
Известия 00:11
Политика
«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Теннис
Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе
Видел, что Дзюба очень любит теннис. Если он хочет сыграть, я готов.
Чемпионат вчера в 16:00
Футбол
«Сочи» на своем поле обыграл «Ахмат»
«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.
LiveSport.ru вчера в 14:22
Происшествия
Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы
Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:09
Спорт
Екатеринбургу дадут 2,5 миллиарда на Универсиаду
В следующем году планируется выделить 193 миллиона из федеральной казны, в 2021 году – 625 миллионов, в 2022 – 1,7 миллиарда рублей.
Новый День 01:23
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк не выполнила обещание выступить на ТВ
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее утверждал, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на ТВ.
Экономика сегодня вчера в 23:52
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
DP.RU 00:53
Происшествия
Воспитанница дома-интерната на Сахалине умерла от ожогового шока
В Тымовском районе Сахалина в доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанница умерла от ожогов после принятия ванны с кипятком.
Газета.Ru 00:26
Шоу-бизнес
Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль
46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма 29 сентября в 17:05
Происшествия
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
РИА Новости вчера в 23:45
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Кино
Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов
«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru вчера в 05:36
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия вчера в 05:30
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
РИА Новости вчера в 18:01
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52