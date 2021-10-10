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Какими последствиями для России грозит газовый кризис в Европе

Чтобы не допустить повторения газового кризиса, Евросоюзу придется пересмотреть свою энергетическую политику, пишет "Российская газета".
ПРАЙМ
Самый очевидный способ защититься от нехватки топлива — заключение долгосрочных контрактов с привязкой цен на газ к нефтяным котировкам.
ПРАЙМ
За последние 15 лет доля газовых контрактов, заключенных по принципу "бери или плати" сильно снизилась.
ПРАЙМ
У "Газпрома" сегодня доля долгосрочных контрактов привязанных к спотовым ценам приближается к 90%, уточняет эксперт.
Российская газета

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ПРАЙМ16:04
Какими последствиями для России грозит газовый кризис в Европе
Российская газета23:00
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