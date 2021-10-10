Российская газетаКакими последствиями для России грозит газовый кризис в ЕвропеЧтобы не допустить повторения газового кризиса, Евросоюзу придется пересмотреть свою энергетическую политику, пишет "Российская газета".ПРАЙМСамый очевидный способ защититься от нехватки топлива — заключение долгосрочных контрактов с привязкой цен на газ к нефтяным котировкам.ПРАЙМЗа последние 15 лет доля газовых контрактов, заключенных по принципу "бери или плати" сильно снизилась.ПРАЙМУ "Газпрома" сегодня доля долгосрочных контрактов привязанных к спотовым ценам приближается к 90%, уточняет эксперт.Российская газетаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНазваны три способа вывести Европу из газового кризисаПРАЙМ16:04Какими последствиями для России грозит газовый кризис в ЕвропеРоссийская газета23:00«Газпром» пересмотрит цены на газ для Европы после борьбы Запада с «СП-2»Banki Loansвчера в 06:20Показать все источникиОценитьПоделиться