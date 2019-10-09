Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей.

Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".

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