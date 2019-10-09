Политика
РИА НовостиПутин рассказал, какой должна быть зарплата медработников
Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
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Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
Политика
Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена медицины
Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
РЕН ТВ 10:48
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Известия 09:14
Происшествия
Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер
Тольятинский блогер Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил неизвестного мужчину бутылкой водки, после чего тот скончался.
Вести.Ru 09:33
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета 04:13
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Футбол
Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни
Ранее сообщалось, что супруга Руни обвинила жену Варди в передаче личной информации прессе.
RT на русском 10:27
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 11:13
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Футбол
Голованов рассказал, как родилась фраза «Боже мой» после ляпа Филимонова
Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал, как родилась легендарная фраза «Боже мой».
Чемпионат 03:35
Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
RT на русском 10:19
Политика
Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ
Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
News.ru 08:08
Авто
Компания Skoda показала новый Rapid для России
Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
Новые автомобили 10:21
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова
Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".
Московский Комсомолец 11:05
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Тима Белорусских нарисовал пенис в паспорте фанатки
Экспресс газета 10:13
Общество
Точечную застройку в РФ могут запретить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.
Российская газета 10:33
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru вчера в 04:16
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Общество
Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
Lenta.ru 07:26