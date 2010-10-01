Футбол
Спорт-ЭкспрессКакой финансовый «колхоз» предлагал Федун
В ходе мероприятия прозвучала идея о создании единого фонда, который справедливо распределял бы ресурсы между всеми российскими клубами. «Такой колхоз был бы более справедливым, чем сегодняшнее соревнование кошельков», — отметил Владимир Путин.
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Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
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Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Ведомости вчера в 05:57
Космос
ESA опубликовало фото гигантской реки на Марсе
На фото показана гигантская река на Марсе.
Территория новостей вчера в 12:46
Армия и оружие
AFP: Совбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии 16 октября
Совет Безопасности ООН в среду, 16 октября, обсудит военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 09:25
Авто
Составлен рейтинг самых распространенных люксовых автомобилей в РФ
Автоновости дня 02:43
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
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Какие орехи могут помочь похудеть, объяснили диетологи
Пермь открытая 11:26
Общество
«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник
Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Газета.Ru 13:49
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru 13 октября в 21:42
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие
Лаврентьев выступил против постоянного пребывания турецких войск в Сирии
Спецпредставитель президента России заявил, что пока очень сложно говорить, будет ли расширена территория на севере Сирии, которую контролирует Дамаск.
РИА Новости 13:07
Происшествия
В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог
Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
Известия 12:48
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Происшествия
Погиб мэр Абакана Николай Булакин
Только что редакции «МК в Хакасии» стало известно о смерти мэра Абакана Николая Булакина.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 06:26
Футбол
Полиция проводит обыск в штабе Болгарского футбольного союза
Полиция заблокировала территорию комплекса, никто из сотрудников не может её покинуть.
Спорт день за днем 13:48
Гаджеты
Вышли новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Это просто монстры
Компания Google официально анонсировала два новых смартфона - Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Российская газета 12:17
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КНДР и Южная Корея сыграли без зрителей
Южная Корея и КНДР до сих пор не заключили мирный договор и, формально, находятся в состояниии войны: корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием.
Газета Metro 09:02
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2% до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
RT на русском 13:47
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Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
REGNUM 13 октября в 07:52
Футбол
Финляндия разгромила Армению в отборочном матче Евро-2020
Сборная Финляндии с крупным счетом обыграла Армению в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru 13:55
Общество
Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде
Английский апелляционный суд решил скандальное дело в пользу украинского Приватбанка, который таким образом выиграл у его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба Приватбанка.
Gazeta.SPb 10:08
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
РЕН ТВ вчера в 07:31