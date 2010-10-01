Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКакой финансовый «колхоз» предлагал Федун

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В ходе мероприятия прозвучала идея о создании единого фонда, который справедливо распределял бы ресурсы между всеми российскими клубами. «Такой колхоз был бы более справедливым, чем сегодняшнее соревнование кошельков», — отметил Владимир Путин.
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