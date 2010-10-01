Футбол
Спорт-ЭкспрессКакой финансовый «колхоз» предлагал Федун
В ходе мероприятия прозвучала идея о создании единого фонда, который справедливо распределял бы ресурсы между всеми российскими клубами. «Такой колхоз был бы более справедливым, чем сегодняшнее соревнование кошельков», — отметил Владимир Путин.
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Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе остается ниже эпидпорога
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области был ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Происшествия
Источник: глава Новочеркасска задержан и доставлен в Следственный комитет
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве продававшей автомобиль девушки
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Культура
Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
Происшествия
Жители Красноярска вышли на народный сход из-за циничного убийства
Несколько десятков человек вышли к зданию администрации города.
Происшествия
В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Экономика
Как ФНС действовала в деле «Ладоги»
ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Авто
В России запретят ездить на новых авто без номеров
В России владельцев новых автомобилей обяжут устанавливать номера в день приобретения транспортного средства.
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием в столице Пакистана Исламабаде на моторикше.
Политика
Как наследный принц ОАЭ показал себя президенту России
Как наследный принц ОАЭ показал себя президенту России 15 октября президент России Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.
Хоккей
Кучеров и Василевский помогли «Тампе» победить «Монреаль»
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Хоккей
«Авангард» в третий раз подряд выиграл у СКА
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.