Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКакой финансовый «колхоз» предлагал Федун

В ходе мероприятия прозвучала идея о создании единого фонда, который справедливо распределял бы ресурсы между всеми российскими клубами. «Такой колхоз был бы более справедливым, чем сегодняшнее соревнование кошельков», — отметил Владимир Путин.
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У идеи про «колхозы» в РПЛ действительно есть плюсы. Но надо решить несколько ключевых вопросов

Матч ТВ10:31

Какой финансовый «колхоз» предлагал Федун

Спорт-Экспресс13:08
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