Футбол
Спорт-ЭкспрессКакой финансовый «колхоз» предлагал Федун
В ходе мероприятия прозвучала идея о создании единого фонда, который справедливо распределял бы ресурсы между всеми российскими клубами. «Такой колхоз был бы более справедливым, чем сегодняшнее соревнование кошельков», — отметил Владимир Путин.
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Здоровье
Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах
Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
Футбол
Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу
Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Экономика
Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение
«Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений (сейчас сеть насчитывает 420 офисов) в течение трех-пяти лет.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Происшествия
Появилось видео жестокого избиения Расула Мирзаева
Телеграм-канал Маsн опубликовал видео с жестоким избиением бойца MMA Расулом Мирзаевым, которое произошло в 2016 году в его квартире в Москве.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Армия и оружие
Канада приостановила поставки вооружений в Турцию
Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» благодаря дублю Сошникова
Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Никита Сошников.
Армия и оружие
Шведские ВВС охотились за подлодкой из-за сигнала от сломанного буя
В 2014 году шведские ВВС охотились за подводной лодкой из-за сигнала от сломавшегося метеобуя на юге Стокгольмского архипелага.
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Здоровье
Как распознать приближение инсульта, рассказали специалисты
Среди основных симптомов проявления недуга медики выделяют внезапное повышение артериального давления, резкую мигрень, чувство онемения части лица или определенной стороны тела, ухудшение зрения и шум в ушах.
Политика
Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте
15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
Общество
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства
Мясников порекомендовал всегда стараться узнавать как можно больше сведений о том лекарстве, которое назначает врач и не стесняться спрашивать его самого, доказана ли эффективность препарата.
Общество
В России возросла преступность против половой неприкосновенности детей
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Вадим Гайдов сообщил о том, что количество преступлений против половой неприкосновенности детей увеличилось на 42%.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Политика
Затулин прокомментировал ноту протеста из-за визита в Карабах
Ранее Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах.
Космос
Черные дыры тормозят рост карликовых галактик
Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что мощные ветры, приводимые в движение сверхмассивными черными дырами в центрах карликовых галактик, оказывают значительное влияние на эволюцию этих галактик, подавляя образование звезд.