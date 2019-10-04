РПЛ

МК-СпортМК-СпортКакой матч покажут бесплатно: расписание трансляций 12-го тура РПЛ

«МК-Спорт» представляет информацию о том, как и где смотреть телетрансляции всех матчей двенадцатого тура Российской премьер-лиги. В очередном туре, по традиции, общедоступный телеканал «МАТЧ!» покажет бесплатно две игры. 5 октября 18:55 (время московское).
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Чемпионат России по футболу 2019/20. 12-й тур. Расписание, результаты

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