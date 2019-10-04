РПЛ
МК-СпортКакой матч покажут бесплатно: расписание трансляций 12-го тура РПЛ
«МК-Спорт» представляет информацию о том, как и где смотреть телетрансляции всех матчей двенадцатого тура Российской премьер-лиги. В очередном туре, по традиции, общедоступный телеканал «МАТЧ!» покажет бесплатно две игры. 5 октября 18:55 (время московское).
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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 12-го тура РПЛ
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МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
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Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
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Власти могут ограничить список профессий для самозанятых.
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Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова в составе сборной Европы стали победительницами прошедшего в Сайтаме турнира Japan Open.
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