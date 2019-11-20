Подписание Тартуского мирного договора означало первое признание создания нового государства – Эстонии – на международном уровне. Позднее он лег в основу конституции страны. Эстонские политические силы считают положения договора основой для территориальных притязаний к России.

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