Политика

Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияКакую приграничную территорию оспаривает Эстония

Подписание Тартуского мирного договора означало первое признание создания нового государства – Эстонии – на международном уровне. Позднее он лег в основу конституции страны. Эстонские политические силы считают положения договора основой для территориальных притязаний к России.
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Какую приграничную территорию оспаривает Эстония

Sputnik Эстония10:34

Почему в Эстонии не готовы заключить с Россией пограничный договор

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В Эстонии заявили о невозможности ратификации пограничного договора с РФ

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МИД Эстонии не видит перспектив для ратификации пограндоговора с Россией

Евразия Dailyвчера в 23:24

НАТО предъявило территориальные требования к России

Deita.ru05:00
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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
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Газета.Ru вчера в 14:12
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СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
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Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
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Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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Американскому подполковнику предложили возглавить Минобороны Украины

Как указал Виндман, должность в украинском ведомстве ему предлагал Александр Данилюк, ранее занимавший пост секретаря национальной безопасности Украины.
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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

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Forbes назвал лучших работодателей в России

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ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

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С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
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Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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