с чего всё началось

Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

Как сообщал Reuters, французская компания изначально предлагала Tiffany & Co. $14,5 млрд ($120 за одну акцию), но получила отказ. В итоге ставки были повышены до $135 за акцию, а сумма сделки достигла $16,2 млрд.

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