с чего всё началось

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями. Видеозапись размещена на канале концерна в YouTube.

Происшествия Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

Политика Трамп обвинил демократа Шиффа в искажении его слов Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа в искажении, ради его дискредитации, содержания разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Экономика Представитель Козака раскрыл содержание «инвестиционного кодекса» Разработанный по поручению вице-премьера Дмитрия Козака законопроект о защите инвестиций, по сути, является «инвестиционным кодексом», направленным на гарантии стабильности условий ведения предпринимательской деятельности на основе частных инвестиций, сообщил РБК представитель вице-премьера Илья Джус.

Политика Лавров осудил страны Запада за «узкую трактовку либерализма» «Ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма», — заявил Лавров.

Армия и оружие Сирия потребовала вывода войск США и Турции Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Политика Разведка США изменила требования к анонимам перед подачей жалобы на Трампа Разведка США тайно изменила требования к подаче жалоб передтем,как поступило обвинительное письмо в адрес президента США Дональда Трампа, передает РИА "Новости".

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Культура Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе 28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.

Армия и оружие Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.

Шоу-бизнес Россияне атаковали Instagram-страницу Арнольда Шварценеггера Российские пользователи социальных сетей обрушились на страницу актера Арнольда Шварценеггера в Instagram.

Политика Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Футбол Почеттино защитил вратаря Льориса, допустившего фатальную ошибку Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что возьмет на себя вину за ошибку Уго Льориса в победном матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над "Саутгемптоном".

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Футбол Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом» Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Политика Украинский эксперт заявил, что Запад «встал на сторону» России Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире.

Авто Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили в мощности Компания Bollinger надеется изменить это с помощью так называемых «бета-прототипов» для своих «прямоугольных» внедорожных электромобилей: внедорожника B1, который дебютировал пару лет назад и пикапа B2, который был представлен в 2018 году.

Экономика В Кузбассе растет убыточность угольных предприятий В Кемеровской области растет доля убыточных предприятий угольной промышленности.

Экономика Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.