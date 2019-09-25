Армия и оружие

РБКРБК«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями. Видеозапись размещена на канале концерна в YouTube.
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с чего всё началось
Концерн «Калашников» выложил
 на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.
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Как долго может стрелять АК-74М: тест на износ

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
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