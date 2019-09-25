с чего всё началось

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями. Видеозапись размещена на канале концерна в YouTube.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Гаджеты Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Авто Продажи российских подержанных машин упали, а иномарок выросли За 8 месяцев 2019 года объем вторичного авторынка РФ составил почти 3,5 млн единиц, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.

Футбол Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал» Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".

Политика Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере.

Шоу-бизнес Виторган поблагодарил Марка Захарова за человечность Российский актёр Максим Виторган поблагодарил режиссёра Марка Захарова «за участие и человечность» и за всех «выдающихся артистов».

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Футбол Футболисты «Монако» разгромили «Брест» В Монако завершилась встреча восьмого тура чемпионата Франции между одноименной командой и "Брестом".

Здоровье Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.

Экономика В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.

Происшествия Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.

Происшествия Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.

Происшествия США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.

Экономика Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.

Гаджеты Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).

Политика Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

Политика Медведчук прокомментировал отставку Волкера Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.