Армия и оружие
РБК«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями. Видеозапись размещена на канале концерна в YouTube.
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с чего всё началось
Концерн «Калашников» выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.Lenta.ru03:41
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Проверка на прочность: АК-74М испытали безостановочной стрельбой
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