Армия и оружие
Газета.RuВидео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность. Как отмечается, во время испытания была способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.
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с чего всё началось
Концерн «Калашников» выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.Lenta.ru03:41
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Проверка на прочность: АК-74М испытали безостановочной стрельбой
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
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