Армия и оружие

РБКРБК«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями. Видеозапись размещена на канале концерна в YouTube.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Как долго может стрелять АК-74М: тест на износ

Популярная механика25 сентября в 12:10

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

РБК06:22

Появилось видео экстремальных испытаний автомата Калашникова

News.ru03:51

«Экстремальное» уничтожение автомата Калашникова сняли на видео

РИА Новостивчера в 22:23

«Экстремальное» уничтожение автомата Калашникова показали на видео

URA.Ru07:01

Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М

REGNUM25 сентября в 08:44

Проверка на прочность: АК-74М испытали безостановочной стрельбой

Российская газета25 сентября в 06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Общество

В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс вчера в 10:41
Происшествия

В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.
ТАСС вчера в 21:17
Происшествия

Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Футбол

«Локомотив» примет «Зенит» в 11-м туре премьер-лиги

Локомотив сыграет с Зенитом в 11-м туре премьер-лиги в Москве. После десяти туров Зенит лидирует в турнирной таблице с 23 очками.
Советский спорт 02:55
Экономика

Минсельхоз предложил уничтожать конфискованные сигареты

Министерство сельского хозяйства выступило с предложением уничтожать конфискованную табачную продукцию.
News.ru вчера в 10:20
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Политика

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина

Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ вчера в 19:44
Общество

МЧС опровергло запрет на курение на балконах

Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Известия 06:31
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Политика

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК вчера в 13:50
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Авто

Представили обновлённый пикап Nissan Titan

Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.
Автоновости дня вчера в 02:09
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Культура

Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым

Реальное время 03:30
Автоспорт

Квят пропустит квалификацию Гран-при России

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Единоборства

Боец MMA устроил «22 секунды хаоса» и перевернул поединок

Lenta.ru 05:34
Здоровье

В Башкирии объединят несколько больниц и поликлиник

На сайте республиканского Минздрава появился проект распоряжения. Согласно нему, в республике объединят несколько больниц и поликлиник.
Телеканал UTV вчера в 11:05
Футбол

Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России

Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Спорт-Экспресс 06:22
Футбол

Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»

Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина.
Бомбардир.ру 06:13
Кино

Житель Липецка создал самый лучший комикс про Винни-Пуха

News.ru 05:59
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Технологии

Huawei запустит в России свой видеосервис

В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Экономика

Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» и похвалило новый Кабмин

Еще в апреле долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах был на уровне «B-», а также краткосрочный — на уровне «В». По словам аналитиков, такие рейтинги свидетельствуют о низким уровне доходов на душу населения, неблагоприятной институциональной среде и сложной политической ситуации.
Украина.ру 02:21
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Общество

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

Московский Комсомолец 25 сентября в 11:17
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное