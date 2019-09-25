Армия и оружие
РБК«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями. Видеозапись размещена на канале концерна в YouTube.
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Проверка на прочность: АК-74М испытали безостановочной стрельбой
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