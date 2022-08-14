Коммерсантъ«Калашников»: военные получат винтовку Чукавина и ППК-20 в 2022 годуПрезидент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что вооруженные силы РФ получат снайперскую винтовку Чукавина и пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 в 2022 году.КоммерсантъПо словам Лушникова, в войска также начнет поступать новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД).РИА Новости"Калашников" впервые презентовал пистолет-пулемет ППК-20 на форуме "Армия-2021".РИА НовостиГосударственные испытания снайперской винтовки Чукавина завершились в октябре прошлого года.ПрофильЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuИзвестияИА Красная ВеснаПолитическая ЭкспертизаПятый каналАргументы и ФактыПрофильRT на русскомКомсомольская правдаВоенное обозрениеЦарьградDaily StormНародные новостиREGNUMЭкономика сегодняФАННациональная служба новостейПодробнее о событииНовейший пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 поступит в Вооруженные силы РФ в 2022 годуКомсомольская правда11:15«Калашников»: российская армия до конца года получит новейший пистолет-пулемет ППК-20РИА Новости10:03Самое цитируемоеКонцерн «Калашников» заявил, что ВС России до конца года получат пистолет-пулемет ППК-20Lenta.ru10:28Снайперская винтовка СВЧ начнет поступать в войска с 2022 годаВзгляд.ру09:40Анонсировано поступление в войска нового пистолета-пулемёта ППК-20 и снайперской винтовки СВЧВоенное обозрение09:57«Калашников» сообщил, что винтовку Чукавина и ППК-20 поставят в войска в 2022 годуТАСС09:50Армию РФ оснастят пистолетом-пулеметом ППК-20 и снайперской винтовкой ЧукавинаИзвестия09:50Показать ещёОценить1KПоделиться