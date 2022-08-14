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«Калашников»: военные получат винтовку Чукавина и ППК-20 в 2022 году

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что вооруженные силы РФ получат снайперскую винтовку Чукавина и пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 в 2022 году.
Коммерсантъ
По словам Лушникова, в войска также начнет поступать новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД).
РИА Новости
"Калашников" впервые презентовал пистолет-пулемет ППК-20 на форуме "Армия-2021".
РИА Новости
Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина завершились в октябре прошлого года.
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Новейший пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 поступит в Вооруженные силы РФ в 2022 году
Комсомольская правда11:15
«Калашников»: российская армия до конца года получит новейший пистолет-пулемет ППК-20
РИА Новости10:03
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Концерн «Калашников» заявил, что ВС России до конца года получат пистолет-пулемет ППК-20
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Снайперская винтовка СВЧ начнет поступать в войска с 2022 года
Взгляд.ру09:40
Анонсировано поступление в войска нового пистолета-пулемёта ППК-20 и снайперской винтовки СВЧ
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«Калашников» сообщил, что винтовку Чукавина и ППК-20 поставят в войска в 2022 году
ТАСС09:50
Армию РФ оснастят пистолетом-пулеметом ППК-20 и снайперской винтовкой Чукавина
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