Футбол
ЧемпионатКальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»
«Реал» был в течение девяти лет лучшим игроком мира в составе благодаря другому человеку. Когда Перес вступил в должность, он не хотел видеть Роналду в команде. Он пытался разорвать подписанное нами ранее соглашение, и Криштиану знал об этом.
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Кальдерон заявил, что Перес не хотел видеть Роналду в «Реале» и пытался разорвать соглашение
Спорт день за днем06:20
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Футбол
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил профессиональную карьеру в 31 год.
Чемпионат 02:58
Происшествия
В Одессе женщина-водитель въехала в толпу протестующих
В Одессе женщина за рулем Nissan въехала в толпу протестующих на пешеходном переходе.
Украина.ру 04:19
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Происшествия
В Финляндии возбудили дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
Газета.Ru 02:47
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru вчера в 12:52
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В сети появилось фото домашней формы «Барселоны» на следующий сезон
Испанские СМИ опубликовали фото домашней формы каталонского футбольного клуба «Барселона» на сезон-2020/21.
RT на русском 05:26
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Наука
Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей
Недавно же учёные из Китая обнаружили штамм кишечных бактерий, способных производить собственный алкоголь в больших количествах.
Вести.Наука вчера в 07:20
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Происшествия
Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников
По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Наука
OpenAI обучает ИИ командной работе в игре в прятки
В своей новой статье, опубликованной исследователями из некоммерческой организации OpenAI, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта и прославившейся победой над чемпионами мира в компьютерной игре Dota 2, учёные описывают как агенты, контролируемые искусственным интеллектом, обучались как изощрённее искать и прятаться друг от друга в виртуальной среде.
3DNews 19 сентября в 13:33
Политика
Александра Габышева, называющего себя шаманом, отпустили из психдиспансера
Александра Габышева, называющего себя шаманом, отпустили из психдиспансера.
Эхо Москвы 06:00
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Авто
Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30
Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru вчера в 13:38
Происшествия
Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже
Полиция Франции несколько раз прибегла к слезоточивому газу для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже.
Газета.Ru 04:23
Политика
В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
РИА Новости вчера в 07:21
Армия и оружие
Минобороны РФ заключило контракт на поставку ЗРК «Тор-М2»
Минобороны России подписало госконтракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".
РЕН ТВ 19 сентября в 14:52
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Авто
Узбекский Ravon вернулся на автомобильный рынок России
Автоновости дня вчера в 23:25
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Происшествия
Хуана-Мануэля Корреа вывели из комы
После лечения лёгких врачи переключатся на серьёзные травмы ног, полученные более двух недель назад – после первой операции, проведённой в день инцидента, этими травмами не занимались.
F1news.ru 02:18
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10