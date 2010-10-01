«Реал» был в течение девяти лет лучшим игроком мира в составе благодаря другому человеку. Когда Перес вступил в должность, он не хотел видеть Роналду в команде. Он пытался разорвать подписанное нами ранее соглашение, и Криштиану знал об этом.

Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»

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