Футбол

ЧемпионатЧемпионатКальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»

«Реал» был в течение девяти лет лучшим игроком мира в составе благодаря другому человеку. Когда Перес вступил в должность, он не хотел видеть Роналду в команде. Он пытался разорвать подписанное нами ранее соглашение, и Криштиану знал об этом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кальдерон: «Моуринью может вернуться в „Реал“»

Евро-футбол.ру08:45

Кальдерон: Моуринью вернётся в «Реал», если ситуация в клубе не изменится

Чемпионат08:27

Рамон Кальдерон: «Моуринью возглавит „Реал“»

Спорт-Экспресс08:05

Кальдерон заявил, что Перес не хотел видеть Роналду в «Реале» и пытался разорвать соглашение

Спорт день за днем06:20

Экс-президент «Реала»: Перес не хотел видеть Роналду в команде

REGNUM05:57

«Реал» заинтересовался нападающим «Тоттенхэма» Кейном

Советский спортвчера в 09:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Интернет

Популярный пиратский контент в России определен

Как выяснили в антивирусной компании ESET, подавляющее большинство россиян продолжают использовать пиратские контенты и всего лишь 9% интернет-пользователей выбирают лицензию.
Южный Федеральный 08:42
Политика

Трамп отреагировал на информацию СМИ о своем разговоре с Зеленским

Ранее 21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.
Известия 10:14
Происшествия

Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

RT на русском 11:04
Культура

«Иные миры» Никаса Сафронова открылись в Москве

19 сентября в Москве состоялось открытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры".
Московский Комсомолец 03:30
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 19 сентября в 10:28
Происшествия

Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане

Газета.Ru 08:02
Религия

Российскому священнику пришлось объясниться за поддержку участников митингов

Клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов, поддержавший открытое письмо в защиту участников несогласованных митингов в Москве, написал объяснительную.
Lenta.ru 09:09
Хоккей

«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ

RT на русском 10:02
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию.
Российская газета 09:33
Здоровье

Московский онколог назвал первые признаки опухоли головного мозга

Заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов назвал первые признаки опухоли головного мозга.
Вечерняя Москва 06:15
Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Единоборства

Замковой победил Маккормака и стал чемпионом мира по боксу

Россиянин Андрей Замковой стал чемпионом мира в весовой категории до 69 кг.
Sports.ru 10:35
Автоспорт

Квят останется в «Торо Россо» в следующем сезоне

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко подтвердил, что Даниил Квят останется в следующем году в «Торо Россо».
Спорт-Экспресс 08:15
Авто

УАЗ показал в Сети забытый внедорожник УАЗ-3171

«Второй» был построен в 1988 году на платформе 3171, которая представляла собой доработанную, но менее инновационную версию прародительницы 3170 разработки 1970-х годов.
Автоновости дня 08:52
Происшествия

Тело россиянина обнаружено на таиландском острове Самуи

На таиландском острове Самуи в южной провинции Сураттхани полиция обнаружила тело 51-летнего россиянина.
Газета.Ru 08:54
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Здоровье

Страховщики напомнили гражданам о допустимых сроках ожидания медпомощи

Стандарты оказания медицинской помощи прописаны в программе госгарантий оказания медпомощи и едины для всех, подчеркнул он.
News29.ru 19 сентября в 14:41
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

RT на русском вчера в 14:19
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Происшествия

В Нижневартовске задержали троих сторонников ИГ

РБК 10:20
Происшествия

Полиция Греции арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году

Греческая полиция арестовала 65-летнего мужчину, ливанца по происхождению, подозреваемого в угоне рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году.
Известия 10:27
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Общество

5-летнего мальчика призвали в армию на Украине

Газета.Ru 09:55
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд

Спорт-Экспресс 10:28
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рамон Кальдерон
Испанский адвокат
Президент испанского клуба «Реал Мадрид» со 2 июля 2006 года до 16 января 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное