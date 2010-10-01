Футбол
ЧемпионатКальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»
«Реал» был в течение девяти лет лучшим игроком мира в составе благодаря другому человеку. Когда Перес вступил в должность, он не хотел видеть Роналду в команде. Он пытался разорвать подписанное нами ранее соглашение, и Криштиану знал об этом.
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Кальдерон заявил, что Перес не хотел видеть Роналду в «Реале» и пытался разорвать соглашение
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Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
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«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью
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