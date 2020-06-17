Коронавирус
ИнтерфаксКалининград отменит обсервацию для туристов на следующей неделе
Алиханов добавил, что сейчас также обсуждается необходимость для прибывающих предоставлять справку об отсутствии COVID-19, обновленная информация появится в ближайшее время. С 24 июня чартерную полетную программу в регион начнет выполнять туроператор "Библио-Глобус".
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Дадим отдельную информацию в ближайшее время.
— Антон Алиханов, российский политикМосковский Комсомолец 04:07
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