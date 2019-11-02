Экономика

Калининград 24Калининград 24Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане»
 (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.
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