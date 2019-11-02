с чего всё началось

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Футбол «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ Футболисты московского "Локомотива" на выезде сыграли вничью с "Уфой" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие В Турции пообещали вернуть пленных боевиков в Европу В странах Европы никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации), хотя среди них находится около 800 европейцев.

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Происшествия Во Франции задержали грузовик с мигрантами из Пакистана Во Франции сотрудники полиции перехватили грузовик, в котором находились 30 мигрантов из Пакистана, сообщает 2 ноября Nice Matin.

Здоровье Минздрав установил норму потребления соли для россиян Министр здравоохранения России Вероника Скворцова установила рекомендованную суточную норму потребления соли для жителей страны.

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Общество Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.

Происшествия В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала маленького сына от Тимати на видео Анастасия Решетова на видео показала поклонникам своего маленького сына от рэп-исполнителя Тимати.

Интернет Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.

Шоу-бизнес Лобода исполнила зажигательный танец в бикини В кадре поп-дива, которой в середине прошлого месяца исполнилось 37 лет, запечатлена танцующей в черном бикини под хит Моник Бингем «Deep In The Bottom».

Политика Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

Политика Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).

Фигурное катание Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Происшествия Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.

Общество Грета Тунберг попросила о помощи 30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Политика Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.

Единоборства Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.