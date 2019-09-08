Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий калининградцев Аллеф.
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«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

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«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

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Текстильщик - Балтика: прогноз Андрея Федорова 8 сентября 2019

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Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.
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