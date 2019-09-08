Футбол
КП - КалининградКалининградская «Балтика» разгромила «Текстильщик»
В матче 12-го тура первенства ФНЛ калининградская "Балтика" обыграла "Текстильщик" из Иваново с разгромным счетом 5:1. Встреча состоялась в Москве в воскресенье 8 сентября.
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«Балтика» разгромила «Текстильщик» благодаря хет-трику Андраде и дублю Маркина
Sport24.ruвчера в 10:59
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Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
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В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
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«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
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Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
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