Футбол

КП - КалининградКП - КалининградКалининградская «Балтика» разгромила «Текстильщик»

В матче 12-го тура первенства ФНЛ калининградская "Балтика" обыграла "Текстильщик" из Иваново с разгромным счетом 5:1. Встреча состоялась в Москве в воскресенье 8 сентября.
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