Футбол
КП - КалининградКалининградская «Балтика» разгромила «Текстильщик»
В матче 12-го тура первенства ФНЛ калининградская "Балтика" обыграла "Текстильщик" из Иваново с разгромным счетом 5:1. Встреча состоялась в Москве в воскресенье 8 сентября.
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«Балтика» разгромила «Текстильщик» благодаря хет-трику Андраде и дублю Маркина
Sport24.ruвчера в 10:59
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:13, Вашингтон
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Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
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British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
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«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
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В Свердловской области назначили нового начальника главка МВД
3 ноября 2016 года полковник полиции Александр Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области - начальника полиции.
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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.
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Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+
Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, сообщила Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров.
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ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
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Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
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