Матч прошел сегодня, 8 ноября, на домашнем стадионе «Балтики» в Калининграде Встреча оказалась успешно для представителей самого западного футбольного клуба страны. Наши спортсмены за всю игру отправили в ворота соперников три мяча, а воронежцы так и не смогли отыграться.

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