Футбол
Калининград 24Калининградская «Балтика» уверенно обыграла воронежский «Факел»
Максим Кузьмин
|40′
Аллеф Родригес
|74′
Аллеф Родригес
|85′
Матч прошел сегодня, 8 ноября, на домашнем стадионе «Балтики» в Калининграде Встреча оказалась успешно для представителей самого западного футбольного клуба страны. Наши спортсмены за всю игру отправили в ворота соперников три мяча, а воронежцы так и не смогли отыграться.
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