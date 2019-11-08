Футбол

Калининград 24Калининград 24Калининградская «Балтика» уверенно обыграла воронежский «Факел»

Балтика — Факел
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Максим Кузьмин
40′
Аллеф Родригес
74′
Аллеф Родригес
85′
Матч прошел сегодня, 8 ноября, на домашнем стадионе «Балтики» в Калининграде Встреча оказалась успешно для представителей самого западного футбольного клуба страны. Наши спортсмены за всю игру отправили в ворота соперников три мяча, а воронежцы так и не смогли отыграться.
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