Воронежский «Факел» в рамках 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в гостях, на стадионе в Калининграде, уступил местной «Балтике» – 3:0. Поединок клубов из первой трети и конца турнирной таблицы прошел в субботу, 9 ноября. Первый тайм матча принес несколько интересных моментов.

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