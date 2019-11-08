Матч прошел сегодня, 8 ноября, на домашнем стадионе «Балтики» в Калининграде Встреча оказалась успешно для представителей самого западного футбольного клуба страны. Наши спортсмены за всю игру отправили в ворота соперников три мяча, а воронежцы так и не смогли отыграться.

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Космос Космонавты на МКС в декабре обновят тренажер для бега Новое полотно для замены поврежденного на российской беговой дорожке БД-2 будет отправлено на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле "Прогресс МС-13", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Института медико-биологических проблем РАН.

Происшествия Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.

Политика Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Единоборства Появилось видео с гуляющим по улице пьяным Александром Емельяненко В Сети был размещен видеоролик, на котором можно увидеть мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии и очень похожего на российского бойца Александра Емельяненко.

Политика Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.

Происшествия Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.

Политика Посол Украины оценил задержание лидера националистов в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказался о задержании в Польше замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игоря Мазура.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Экономика Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).

Происшествия Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен» Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.

Происшествия В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Происшествия СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Технологии Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.

Общество Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.

Футбол Что клубы АПЛ показали в Лиге чемпионов и Лиге Европы "Ливерпуль" - "Генк" - 2:1 Команда Юргена Клоппа продолжает уверенно идти к цели как в Английской премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов.

Здоровье В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).