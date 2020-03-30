Коронавирус
ИнтерфаксКалининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию
Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов. По его словам, в регионе на 30 марта было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, причем два заразившихся уже выздоровели.
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Губернатор: даже при общем карантине всех заболевших мы выявим только через 2 недели
Новый Калининград.Ru08:10
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Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
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Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
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Политика
Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве
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Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
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Общество
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Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Общество
Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Футбол
В «Аяксе» отреагировали на нарушение карантина Промесом
Полузащитник «Аякса» Куинси Промес нарушил условия карантина, который был введен в Нидерландах из-за пандемии коронавируса.
Политика
В ЕС обвинили РФ в «распространении дезинформации» на фоне пандемии
В документе политики указали, что всерьез обеспокоены "текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России" "Очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам", - указано в письме.
Экономика
Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка
Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Футбол
CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт о влиянии эпидемии коронавируса на трансферную стоимость футболистов.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти
Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Происшествия
На Брянщине возбудят первое уголовное дело из-за нарушения карантина
В регионе возбудят уголовное дело из-за нарушения эпидемиологических мер гражданами, вернувшимися из других государств.
Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Космос
Астрономы нашли край нашей Галактики
Общество
Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин
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Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Энергетика
Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.