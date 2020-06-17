Коронавирус
RT на русскомКалининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Власти Калининградской области анонсировали отмену обсервации для прилетающих
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