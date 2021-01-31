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Lenta.ru
Lenta.ru

Калининградские власти оценили сценарий превентивного удара НАТО по региону

Власти Калининградской области назвали фантазиями сценарий превентивного удара вооруженных сил НАТО по региону. Об этом заявил глава пресс-службы правительства субъекта Дмитрий Лысков, сообщает РИА Новости в воскресенье, 31 января.В источнике
С чего всё началось
Накануне зарубежные СМИ со ссылкой на информацию
 американского Военно-морского аналитического центра заявили о том, что НАТО разработало сценарий захвата Калининградской области.
Каскад08:00
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Газета.Ru

Власти Калининградской области оценили план удара НАТО по региону

Газета.Ru10:55
Военное обозрение

Власти Калининградского региона отреагировали на сценарий натовского «превентивного удара»

Военное обозрение09:55
Каскад

«Фантастический»: В правительстве Калининградской области ответили на сценарий НАТО по захвату региона

Каскад08:00
РИА Новости

Калининградские власти назвали «планы» удара НАТО по региону фантазиями

РИА Новости09:44
Lenta.ru

Калининградские власти оценили сценарий превентивного удара НАТО по региону

Lenta.ru09:13
News.ru

Власти оценили планы НАТО по вторжению в Калининград

News.ru09:02
Военное дело

Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по военным объектам Калининградской области

Военное деловчера в 05:01
РК-Ньюс

Опубликован план превентивного удара НАТО по Калининградской области

РК-Ньюс16:18

Ульяновская чиновница требует отчислять студентов, посещающих митинги

Ульяновские Telegram-каналы наперебой цитируют директора «Правительства для граждан» Светлану Опенышеву, которая считает, что нужно исключать из вузов всех студентов которые ходят митинговать.
Первый ульяновский портал09:07

Полиция опровергла использование газа на незаконной акции в Петербурге

В управлении "опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ", указано в сообщении.
Газета.Ru11:12

Выходы из центральных станций метро Москвы могут закрыть 31 января по требованию полиции

С 08:00 мск и до особого распоряжения на вход, выход и для пересадки закрыты станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".
ТАСС03:16