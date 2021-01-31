Калининградские власти оценили сценарий превентивного удара НАТО по региону
Власти Калининградской области назвали фантазиями сценарий превентивного удара вооруженных сил НАТО по региону. Об этом заявил глава пресс-службы правительства субъекта Дмитрий Лысков, сообщает РИА Новости в воскресенье, 31 января.В источнике
С чего всё началось
Накануне зарубежные СМИ со ссылкой на информацию
американского Военно-морского аналитического центра заявили о том, что НАТО разработало сценарий захвата Калининградской области.
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Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по военным объектам Калининградской области
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