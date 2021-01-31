Власти Калининградской области назвали фантазиями сценарий превентивного удара вооруженных сил НАТО по региону. Об этом заявил глава пресс-службы правительства субъекта Дмитрий Лысков, сообщает РИА Новости в воскресенье, 31 января.

Видео Фото Интересное видео Пятый канал Военное дело РЕН ТВ Мой Брянск Российский Диалог РЕН ТВ Известия Eurosport.ru Москва 24 Вести.Ru Известия Дождь Мой Брянск ТК Звезда Известия Eurosport.ru МИР 24 Известия Известия

С чего всё началось Накануне зарубежные СМИ со ссылкой на информацию американского Военно-морского аналитического центра заявили о том, что НАТО разработало сценарий захвата Калининградской области. Каскад 08:00