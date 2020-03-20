Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКалининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

Под текстом на сайте газеты появились комментарии читателей. "Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
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Дмитрий Лысков
Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.
— Дмитрий Лысков, российский писательВзгляд.ру 04:14
с чего всё началось
Польское издание Gazeta Wyborcza
 опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса, а читатели газеты помечтали присоединить российский регион к Польше.
Известиявчера в 18:22

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В Калининграде отреагировали на желание поляков «присоединить» регион

Взгляд.ру04:14

Gazeta Wyborcza (Польша): коронавирус отрезал Калининградскую область (Gazeta Wyborcza)

ИноСМИ18 марта в 17:14

Власти Калининграда прокомментировали призыв присоединить регион к Польше

REGNUM04:35

Алиханов назвал «троллями» пожелавших присоединить Калининград поляков

Газета.Ru04:10

Им станет лучше: поляки захотели присоединить Калининградскую область

РЕН ТВвчера в 23:18

Поляки захотели присоединить к себе Калининградскую область

Известиявчера в 18:22

В Калининграде ответили на призыв поляков присоединить регион

РИА Новости03:48
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

Газета.Ru 04:12
Политика

Трамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса

Саммит G7 в июне 2020 года пройдет в формате видеоконференции. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 20:27
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 18 марта в 15:18
Общество

В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом

Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
ТАСС 04:00
Общество

Власти Подмосковья уточнили постановление о работе торговых центров

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:57
Наука

Ученые не нашли свидетельств создания коронавируса в лаборатории

Росбалт вчера в 05:48
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК 04:00
Общество

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 04:03
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
REGNUM 03:35
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Футбол

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.
ODDS.ru вчера в 10:25
Политика

Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:44
Здоровье

Минздрав: свердловским врачам отменят отпуска, если ситуация с коронавирусом ухудшится

Из-за распространения коронавируса врачи в Свердловской области вынуждены работать в усиленном режиме.
Екатеринбург Онлайн 04:45
Политика

Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Evo-rus.com вчера в 12:49
Общество

Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами

Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:52
Политика

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 04:53
Здоровье

Общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты, среди которых есть Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар, обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес

Джиган поздравил сына, затушив о лоб сигарету

Поклонники бросились писать ей ободряющие комментарии, но, судя по всему, ситуация в знаменитом семействе не улучшается даже после того, как Джиган вернулся домой после реабилитации.
Собеседник вчера в 08:29
Наука

В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
РИА Новости 04:59
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru вчера в 00:15
Экономика

Из инвестирующих в РФ фондов за неделю выведены рекордные $1,4 млрд

BCS Global Markets отмечает, что данный отток капиталов зафиксирован в фондах, ориентированных не именно на Россию, но включающих ее.
Красная весна 03:04
Здоровье

Онищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой коронавируса

Китай справился со вспышкой коронавирусной инфекции благодаря жестким и решительным административным мерам, считает экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко.
Интерфакс 04:20
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Вести.Ru 04:15
Общество

Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Политика

На Украине заявили о риске гибели страны

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 22:15
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Как передает ТАСС, коронавирусом нового типа заболел князь Монако Альбер II.
Инфорос вчера в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
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