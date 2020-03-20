Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.

Под текстом на сайте газеты появились комментарии читателей. "Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

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