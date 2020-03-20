Коронавирус
Российская газетаКалининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
Под текстом на сайте газеты появились комментарии читателей. "Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
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Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.
— Дмитрий Лысков, российский писательВзгляд.ру 04:14
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Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
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